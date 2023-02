IVPC DelFes Avellino, Crosariol: "Occorre continuità, fiducia con Monopoli" Il tecnico della squadra irpina ha presentato la sfida con la White Wise Basket Monopoli

Domenica, con palla a due alle 18, l'IVPC DelFes Avellino affronterà la White Wise Basket Monopoli al PalaDelMauro. Obiettivo del secondo successo consecutivo per i biancoverdi di coach Andrea Crosariol: "Sicuramente vogliamo la seconda vittoria di fila. - ha spiegato il tecnico della squadra irpina - Siamo reduci dal successo di Caserta, abbiamo giocato molto bene. Non è stata una settimana semplice con diversi influenzati, non ci siamo allenati come volevamo, ma andiamo ad affrontare la gara con la stessa forza. Vogliamo il trend positivo, la fiducia che spero sia arrivata in virtù della vittoria ottenuta a Caserta".

"Non guardiamo a obiettivi che oggi sono fuori portata"

"Vogliamo continuare a migliorare il nostro gioco e proseguire la striscia positiva. Ci aiuterebbe molto. Traini? Si è allenato tutta la settimana e dovrebbe esserci. Speriamo di recuperare gli altri dall'influenza. Alcuni non ci sono, ma speriamo di recuperarli per la partita. Non ci poniamo obiettivi irrealistici, pensiamo a ogni gara e a migliorare. Ho portato un diverso modo di giocare, con 5 puro ed Eliantonio da 4. Monopoli? È una squadra difficile da affrontare, sono atletici. Con l'ingresso di Laquintana sono ancora più imprevedibili. È un campionato molto buono dal punto di vista tecnico. Ci sono giocatori che hanno preferito scendere di categoria per essere protagonisti con l'esperienza costruita al livello superiore".