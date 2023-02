La Sandro Abate resiste e vince anche contro l'L84 (4-2) La tripletta di Alex e il gol di Gui hanno determinato il successo

La Sandro Abate centra la terza vittoria consecutiva. Abate e compagni non sbagliano sul parquet del PalaDelMauro contro l'L84: il match è terminato con il risultato finale di 4-2.

Ci pensa Gui a rompere gli equilibri. Nella ripresa succede di tutto: prima il doppio vantaggio con Alex, dopo c'è l'espulsione di Gui. Una volta ristabilità la parità numerica, i padroni di casa calano il tris ancora con l'11 verdeazzurro. Sul 3-0 la Sandro Abate rischia qualcosa e si lascia rifilare due gol dall'L84: le firme sono di Vidal e dell'ex di turno Pazetti. Ma Alex firma la tripletta personale e mette un'ipoteca sulla vittoria.

Gli irpini, dunque, salgono a quota 40 punti in classifica, con il match contro la Feldi Eboli da recuperare il 14 marzo (ore 19). La prossima settimana, nel campionato di Serie A di futsal, sarà sosta per le nazionali. Gli azzurri saranno impegnati con le qualificazioni ai mondiali, in cui prenderanno parte i convocati Parisi e Ugherani.

Il tabellino.

Sandro Abate – L84 4-2

Marcatori: pt 14'20” Gui; st 3'15” Alex, 12' Alex, 15'30” Vidal, 17' Pazetti, 18'30” Alex.

Sandro Abate: Parisi, Botta, Abate, Alex, Avellino, Zoppo, Petrillo, Crema, Gui, Marigliano, Frongillo, Vitiello. All.: Basile.

L84: Tondi, Tuli, Cuzzolino, Vidal, Pazetti, De Felice, Basso, Lucas, Lupo, Dias, Luberto, Garofano. All.: Paniccia.

Note: Espulsioni: st 9'30” Gui per somma di ammonizioni. Ammoniti: Alex, Crema, Gui, Basso

Arbitri: Giulio Colombin (Bassano del Grappa) e Massimo Seminara (Palermo). Crono: Ugo Ciccarelli (Napoli).