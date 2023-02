Nuoto pinnato: Ariano non si ferma più, successo anche ad Agropoli Nuovi traguardi per il team guidato dal tecnico Mario Altavilla

Campionati Italiani di Nuoto Pinnato ad Agropoli presso la Piscina Elysium. Oltre 600 gli atleti partecipanti, provenienti da ogni regione italiana.

La società sportiva New Sporting In di Ariano Irpino sotto l'attenta guida del tecnico Mario Altavilla ha partecipato con dodici atleti.

Ecco i nuovi traguardi raggiunti

Giorgia Miano nei 50 stile ha conseguito il titolo di campionessa Italiana, riportando il primo posto. Ottime le prestazioni di Giulia Andreottola nei 50 metri e 200 metri stile, di Carmen Lo Conte nei 50 metri e 100 metri stile, di Raffaella De Gruttola nei 50 metri e 100 metri stile, di Mara Sanapo nei 50 metri e 100 metri stile, di Gregorio Papaleo nei 50 metri e 100 metri stile, di José Grieco nei 50 metri e 100 metri stile, di Nicola Bongo nei 50 metri e 100 metri stil, di Silvio Grasso nei 50 metri stile, di Alberto Grieco nei 50 metri e 100 metri stile, di Gianluca Cifelli nei 50 metri e 100 metri stile e di Claudio Albanese nei 50 metri e 400 metri stile

Il tecnico Mario Altavilla, gli atleti e la società del tricolle sono particolarmente soddisfatti per i risultati ottenuti,sia per la specialità della competizione, sia per l'elevato numero di partecipanti e sono già pronti per i prossimi eventi sportivi