Scandone: riecco la Coppa Italia 2008. Trasente: "Solo il primo passo" L'imprenditore ha avviato la procedura di recupero beni dopo l'asta del 15 novembre scorso

Il 15 novembre scorso Marco Trasente si era aggiudicato l'asta per il logo, la denominazione sociale e i beni della Società Sportiva Felice Scandone Avellino 1948 e questa mattina l'imprenditore irpino ha avviato la procedura di recupero al Palazzetto dello Sport "Giacomo Del Mauro". "Finalmente riusciamo a traslocare, dico tra virgolette. - ha spiegato Trasente - Stiamo realizzando il primo passo di un progetto. Siamo venuti a ritirare quello che abbiamo preso, quanto ci siamo aggiudicati all'asta, quindi tutti i beni che erano collegati oltre al logo e alla denominazione sociale".

"Attrezzature in comodato d'uso, poi dal primo luglio si vedrà"

"La Coppa Italia esiste, è viva e vegeta. Nel corso della settimana ci siamo sentiti diverse volte con l'assessore Giacobbe. I quattro tabelloni luminosi, le panchine di squadra ospite e squadra locale, il cronometro dei 24 secondi restano al palazzetto, al Comune di Avellino in comodato d'uso gratuito fino al 30 giugno. Abbiamo trovato questo accordo con il Comune e con l'assessore, ma è una cosa giusta. Non mi sarei mai permesso di mettere in difficoltà le squadre che giocano al palazzetto. Anche perché, come ho sempre detto, la Scandone è un bene della città e della provincia. Era giusto che queste attrezzature siano sfruttate da altre società sportive che giocano al palazzetto per completare i campionati. Poi dal 30 giugno si vedrà".

"Ci sarà tempo per presentare il progetto"

"Il prossimo passo? Ce ne sono diversi. Questo è il primo. Sicuramente faremo una conferenza stampa fra qualche settimana, anche qualche mese: il tempo di completare un po' il tutto e poi faremo sicuramente una conferenza stampa per chiarire un po' la situazione. Siamo andati un po' a rilento per questioni burocratiche. Abbiamo impiegato un po' di tempo per recuperare i beni, per sottoscrivere l'atto notarile. Siamo un po' a rilento per la burocrazia e per tutto ciò che ruota attorno al logo e alla denominazione. Ora cerchiamo di accelerare un po' i tempi".

"Da solo nell'idea legata all'asta"

"Tengo a precisare che ci sono solo io dietro questo progetto. Non c'è nessuno. Cercherò di fare il massimo anche perché è una cosa che mi spetta vista l'importanza del logo e della denominazione, poi in conferenza stampa chiariremo anche questo aspetto sicuramente".