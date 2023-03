Oceanika Nuoto Sturno: titoli, record e medaglie agli Italiani Invernali Master Nuoto Pinnato: ottime prove individuali e di squadra per la società altirpina

La società sportiva Oceanika Nuoto Sturno, guidata dal tecnico Denis Famiglietti, ha preso parte ai Campionati Italiani Invernali Master di Nuoto Pinnato, tenuti all'Elysium di Agropoli, con risultati importanti per la squadra altirpina.

I risultati individuali e di squadra

Primo posto con record italiano per Valerio Piccolo nei 100 Pinne (47.10), terzo posto per Michele Salza nei 400 Pinne e per Antonio Romano nei 50 Pinne. Rosetta Castellano ha ottenuto l'argento nei 50 e nei 200 Pinne e il bronzo nei 100 Pinne. Gradino più basso del podio per Pina Palumbo nei 50, nei 100 e nei 200 Pinne. Alessandra Menna ha chiuso la prova con tre secondi posti nei 100, nei 200 e nei 400 Pinne. Oro per Angelo Carrabs nei 100 e nei 200 Pinne con l'argento nei 50 Pinne. Inoltre, l'Oceanika Nuoto Sturno fa festa anche per la medaglia di bronzo ottenuta con la staffetta.

Foto: Oceanika Nuoto Sturno