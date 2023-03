IVPC DelFes Avellino, Crosariol: "Un tris può essere determinante" La presentazione del match contro la Diesel Tecnica Sala Consilina da parte del coach degli irpini

Coach Andrea Crosariol ha presentato la prossima sfida dell'IVPC DelFes Avellino, la trasferta sul parquet della Diesel Tecnica Sala Consilina. Caccia alla terza vittoria di fila per gli irpini: "Per fortuna abbiamo recuperato tutti, ci stiamo allenando bene e riusciamo a preparare la partita. - ha spiegato Crosariol nella conferenza stampa pre-gara - L'abbiamo preparata nel miglior modo possibile e andremo a Sala Consilina con l'obiettivo di strappare due punti importanti".

Il coach: "Match che può valere tanto"

"Sto sottolineando ai ragazzi il valore di un terzo successo consecutivo, che ci aiuterebbe tanto in classifica e per il morale. Affronteremo una squadra difficile da affrontare, con molti tiratori, che sa correre. Dobbiamo sempre provare a correre, ma con una corsa controllata. Se non si riesce a segnare subito si deve entrare negli schemi. In avvio non era andata benissimo, ma stiamo entrando nel sistema con un'identità di squadra che va confermata al di là dell'avversario che affrontiamo".

Dentro anche Verazzo, l'ultimo ingresso nel roster

"Indubbiamente Verazzo ci darà un po' più di atletismo, ci coprirà di più la posizione del 3, ci permetterà di spostare Sandri nel 4, cosa che vorrei fare un po' di più, ma che fino ad ora non è possibile. La classifica? La guardiamo, ma conviene comunque ragionare di gara in gara. Arriveremo alla pausa per riorganizzare alcune cose, ma non conviene ora fare calcoli. Ogni avversaria dovrà sapere il nostro valore e la nostra identità".