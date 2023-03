IVPC DelFes Avellino: ottavo posto alla pausa Coppa Italia Coach Crosariol: "Bravi ad aggiornare il sistema nel momento complicato"

L'IVPC DelFes Avellino ha chiuso all'ottavo posto la ventiduesima giornata di campionato. Gli irpini sono reduci dalla terza vittoria consecutiva, ottenuta sul parquet della Diesel Tecnica Sala Consilina. Pausa Coppa Italia in Serie B con la Final Four che non vedrà la partecipazione di squadre del girone D (Tecnoswitch Ruvo di Puglia e Luiss Roma sono state eliminate ai quarti di finale rispettivamente dalla Blacks Faenza e dalla Real Sebastiani Rieti).

Crosariol: "Bravi a strappare una vittoria utile per la continuità"

Riposo e poi testa alla sfida contro il CJ Basket Taranto per la squadra di coach Andrea Crosariol, che ha commentato così il successo ottenuto a Sala Consilina. Prosegue la risalita del gruppo biancoverde. "La chiave è stata capire come hanno fatto a recuperare i 20 punti di divario nel match. - ha spiegato il coach dell'IVPC DelFes - Loro sono stati molto bravi a ritornare in partita. Noi abbiamo sistemato alcuni aspetti, soprattutto in attacco, che era il problema più grande. In difesa riuscivamo comunque a tenere. Ci siamo sbloccati nel momento importante e abbiamo ottenuto due punti preziosi. C'è ancora da lavorare sulle spaziature e su altri dettagli. Era importante vincere, ottenere la terza vittoria di fila. C'è modo di lavorare in modo sereno alla prossima partita".