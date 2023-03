Il ritorno del "Social Basket": pallacanestro e beneficenza ad Avellino Genovese: "Raccolta fondi nell'evento di fine maggio con i licei. In estate altri due appuntamenti"

A fine maggio tornerà il "Social Basket": gli alunni di quattro licei di Avellino saranno protagonisti in campo e sugli spalti del PalaDelMauro con un evento benefico, presentato dal promotore dell'iniziativa, Luigi Genovese. "Siamo molto contenti di poter annunciare il ritorno del Social Basket, evento già organizzato in passato da Stefano Luongo. - ha spiegato Genovese - L'assessore ci sta dando una mano per la riuscita dell'evento. Ringrazio lui, Marco Picariello e Marco Arena, che mi stanno supportando. Abbiamo invitato i quattro licei di Avellino, il Mancini e l'Anania De Luca, il Colletta e l'Imbriani. Ci tengo a dire che l'intero ricavato della manifestazione andrà in beneficenza. Mi auguro, quindi, la presenza al palazzetto da parte dei ragazzi in quel giorno. L'evento dovrebbe tenersi nell'ultimo weekend di maggio".

Il 5x5 negli Sport Days e il 3x3 nel 2° Basket Summer Edition

"Stiamo anche organizzando una ricca estate avellinese per gli sportivi con due manifestazioni. - ha aggiunto - Durante gli Sport Days con il supporto del delegato Coni Avellino, Giuseppe Saviano, porteremo un nuovo format, il famoso 5 contro 5 simile a quello dei Giardini Margherita di Bologna. Poi ci sarà la seconda edizione del Basket Summer Edition 3 contro 3, dove ci auguriamo di presentare e portare delle novità di location e strutture".