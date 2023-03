Verazzo: "Con l'IVPC DelFes Avellino per puntare al massimo" La guardia/ala si presenta così: "Bello poter condividere l'esperienza con giocatori importanti"

"Sicuramente sono molto carico. Mi metterò subito a disposizione della squadra anche se non sono riuscito a farlo già domenica a Sala Consilina". Così Armando Verazzo, ultimo acquisto dell'IVPC DelFes Avellino, ha presentato il suo ingresso nel roster irpino: "Cercherò di rimediare subito. C'è stato subito il giusto feeling con la squadra. È una bella sensazione poter condividere questa esperienza con giocatori come Sandri, Traini e Vitale. Sono carico. - ha spiegato la guardia-ala dell'IVPC DelFes - A Sala Consilina c'erano punti pesanti in palio. Ho seguito la gara da casa. Siamo partiti subito forte e nonostante il recupero subito siamo stati bravi a conquistare una vittoria preziosa".

"L'obiettivo è vincere il maggior numero di gare"

"Secondo me la stagione dell'IVPC DelFes fin qui è stata condizionata anche dalla sfortuna, però bisogna porsi l'obiettivo di inizio stagione, ovvero quello di vincere il maggior numero di partite e posizionarsi nel modo migliore al termine della regular season. Crosariol? È un profilo molto importante, ora da allenatore, prima da giocatore. Può aiutarmi sia dal punto di vista tecnico che umano".

"Solo dopo vedremo quale sarà la posizione finale"

"Spero di smaltire innanzitutto l'influenza di questi giorni. È stata abbastanza pesante. Sin da oggi mi metto a disposizione del gruppo e dello staff. Proverò a inserirmi nel miglior modo possibile all'interno della squadra. Dobbiamo porci l'obiettivo estivo, che era quello di un posto tra le prime 4 del girone. È importante vincere le gare da qui alla fine per posizionarsi il più in alto possibile. Dobbiamo lottare per questa prospettiva".