Goalball: tutto pronto per il raduno nazionale ad Avellino Appuntamento verso i campionati europei 2023, in programma ad agosto a Rotterdam

La FISPIC, la Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi, al lavoro per la partecipazione ai campionati europei 2023 di Goalball, che si terranno a Rotterdam, in Olanda, dall'8 al 17 agosto, ha scelto Avellino come sede per il raduno degli atleti guidati dal commissario tecnico, Domenico Napolitano.

Tappa in Irpinia verso gli Europei

Appuntamento sabato a partire dalle 9 presso la Palestra Scolastica del Liceo "Publio Virgilio Marone", già sede in passato di altre manifestazioni FISPIC grazie alla disponibilità della dirigente scolastica, Lucia Forino, "sempre attenta a lanciare sul territorio importanti messaggi di inclusione e di empowerment. Parteciperanno alcuni atleti che hanno militato nel gruppo sportivo di Avellino, Nuova Realtà Campana, come Gennaro Florio, in veste di allenatore in seconda, Salvatore Parisi e Giuseppantonio Vitale, in qualità di vicepresidente Nazionale FISPIC.

Le regole del Goalball

"Il Goalball è una disciplina praticata da atleti ipo e non vedenti in un campo lungo 18 e largo 9 metri. La squadra in campo è composta da 3 atleti che debbono difendere una porta lunga 9 metri ed alta 1,30, utilizzando un pallone di un peso di 1,2 chilogrammi. con alcuni campanelli al suo interno per poter esser intercettato dall’udito degli atleti. Tutto il campo, sia nel perimetro che nelle aree interne, è delimitato da un nastro con uno spago di 3 millimetri tale da poter essere sentito sia con il tatto della mano che con il plantare. Gli atleti disposti a difesa della propria porta con un centrale a 3 metri. dalla linea di porta e i due laterali a 1,5 sempre dalla linea della porta, così da non potersi scontrare durante la fase difensiva. La fase di attacco viene svolta da uno dei 3 atleti che, lanciando la palla con le mani, tenterà di fare goal agli avversari. Per ogni partita due tempi effettivi di 12 minuti. Grande occasione per Avellino nell’ospitare tale evento che mostra come vi sia terreno fertile per lo Sport in tutte le sue declinazioni ed opportunità per tanti aspiranti atleti di vedere da vicino uno sport appassionante".