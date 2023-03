Calcio a 5, la Sandro Abate cade a Pistoia: 5-2 al PalaCarrara Gli irpini torneranno in campo martedì per il recupero contro la Feldi Eboli

La Sandro Abate torna in campo dopo la sosta nazionali e cade contro il Pistoia. Il match, valido per la ventitreesima giornata nel campionato di Serie A di futsal, è terminato con il risultato finale di 5-2 sul parquet del PalaCarrara. Per la squadra di Fratini doppiette di Roni e Guina e gol di Belloni; centri di Alex e Botta a favore degli irpini. Per la formazione di Piero Basile, la prossima settimana sarà doppio derby: martedì sarà il momento del recupero contro la Feldi Eboli, mentre sabato 18 affronterà il Napoli Futsal.

Pistoia - Sandro Abate 5-2

Marcatori: pt 3'25'' Javi Roni, 5'18'' Belloni, 9'46'' Alex, 10'21'' Javi Roni, 17'35''; st 9'53'' Guina, 13'49'' Guina.

Pistoia: Weber, Galindo, Javi Roni, Bebetinho, Guina, Vasile, Degan, Berti, Melani, Belloni, Caio. All. Fratini

Sandro Abate: Parisi, Crema, Abate, Alex, Avellino, Zoppo, Petrillo, Botta, Caro, Zeloni, Vitiello, Miniscalco. All. Basile

Note: Ammoniti: Weber, Galindo, Avellino.

Arbitri: Fabio Rocco De Pasquale (Marsala) e Vincenzo Cannistrà (Catanzaro). Crono: Francesco Sgueglia (Finale Emilia).