Calcio a 5, il derby è della Feldi Eboli: Sandro Abate ko 2-5 Gli irpini vanno ko nel match valido per il recupero della diciottesima giornata di Serie A

La Sandro Abate va ko nel derby contro la Feldi Eboli. Gli irpini, dopo il ko contro il Pistoia (5-2), cadono anche contro le volpi sul parquet del PalaDelMauro: il match, valido per il recupero della diciottesima giornata del campionato di Serie A, è terminato con il risultato finale di 2-5. Per gli irpini a segno Gui e Alex; per gli ospiti, invece, doppietta di Selucio e reti di Guilhermao, Venancio e Restaino. I verdeazzurri, dunque, restano a quota 40 punti in classifica. Per la formazione di Basile, nella prossima giornata, sarà nuovamente derby: venerdì, al PalaDelMauro, arriverà il Napoli Futsal. Start alle 20:30.

Sandro Abate – Feldi Eboli 2-5

Marcatori: pt 11' Restaino, 13' Gui; st 11'30” Alex, 13'25” Venancio, 14' Guilhermao, 19' Selucio, 19'55” Selucio.

Sandro Abate: Parisi, Crema, Abate, Alex, Avellino, Zeloni, Zoppo, Botta, Ugherani, Gui, Caro, Vitiello. All.: Basile.

Feldi Eboli: Dal Cin, Vavà, Caponigro, Guilhermao, Calderolli, Venancio, Braga, Fantecele, Baroni, Restaino, Selucio, Glielmi. All.: Samperi.

Note: Ammoniti: Venancio, Avellino, Alex, Caro, Crema.

Arbitri: Chiara Perona (Biella) ed Elena Lunardi (Padova). Crono: Emilio Romano (Nola).