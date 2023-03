IVPC DelFes Avellino, Crosariol: "Roseto è la più forte, Amoroso il leader" Il tecnico della squadra irpina: "Stiamo bene e stiamo migliorando per tanti aspetti"

Domenica, con palla a due alle 18. l'IVPC DelFes Avellino sarà ospite della Liofilchem Roseto al PalaMaggetti. "Con l'arrivo di Nikolic sono i più forti. - ha spiegato il coach della squadra irpina, Andrea Crosariol, verso la gara di Roseto - Noi comunque vogliamo andare là per vincere e continuare questo nostro periodo di continuità. Questa è nei fatti la prima partita in cui non abbiamo nulla da perdere e proveremo ad andare lì giocando più liberi del solito. Con l'arrivo di Nikolic si completa il loro gioco di Amoroso. Sono onestamente quella squadra che può essere in grado di non perdere più una partita e nessuno ne uscirebbe stupito da questo dato. Proveremo ad attaccare quelli che noi riteniamo che siano i punti deboli e proveremo a sistemare qualcosa".

Il coach: "Stiamo raggiungendo il livello di gioco che occorre"

"Stiamo bene, stiamo migliorando come attitudine, livello di corsa in campo. Stiamo arrivando al tipo di gioco che dobbiamo avere per le caratteristiche di questa squadra. Amoroso? È il leader nel gruppo e fuori per Roseto. Ho giocato con lui in squadra e da avversario. Ci stiamo sistemando in difesa per adeguarci".