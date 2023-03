L'IVPC DelFes Avellino ci prova a Roseto, ma vince la Liofilchem (84-76) Parziale di 12-33 nel terzo quarto, ma gli abruzzesi si rilanciano nell'ultima frazione

L'IVPC DelFes Avellino sfiora il colpaccio al PalaMaggetti di Roseto, firma anche il +4 nel terzo periodo (12-33 dal 20' al 30'), ma la reazione della Liofilchem nei minuti finali vale il successo per gli abruzzesi con il risultato di 84-76. Stop per gli irpini dopo quattro vittorie consecutive, ma ulteriori segnali di stabilità per coach Andrea Crosariol: all'IVPC DelFes non bastano i 22 punti di Matteo Caridà, miglior realizzatore del match.

Il tabellino

Serie B - Girone D

Ventiquattresima Giornata

Liofilchem Roseto - IVPC Del Fes Avellino 84-76

Parziali: 24-17, 24-14, 12-33, 24-12

Roseto: Nikolic 20 (7/9, 0/0), Santiangeli 15 (2/4, 3/6), Morici 13 (4/5, 1/4), Di Emidio 13 (3/3, 1/5), Amoroso 11 (4/9, 1/2), Zampogna 5 (1/3, 1/4), Dincic 4 (0/2, 0/1), Fiusco 3 (0/0, 1/2), Seck, Giansante, Natalini, Cichella

Avellino: Caridà 22 (2/5, 6/7), Eliantonio 13 (4/8, 1/4), Traini 13 (2/4, 3/5), Sandri 12 (1/6, 3/8), Valentini 7 (2/6, 0/0), Carenza 4 (2/4, 0/3), Vitale 3 (0/4, 1/5), Arienti 2 (1/2, 0/2), Venga, Bianco 0 (0/0, 0/1)

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook IVPC DelFes Avellino