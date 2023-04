Calcio a 5, goleada della Meta Catania: Sandro Abate ko 6-1 Per gli irpini, testa al match contro i campioni in carica della Coppa Italia

Pioggia di gol della Meta Catania sulla Sandro Abate. La formazione allenata da Piero Basile paga caro le tante assenze ed esce sconfitta dal PalaNitta: il match, valido per la venticinquesima giornata nel campionato di Serie A di futsal, è terminata con il risultato finale di 6-1. A determinare la vittoria dei padroni di casa è stata la doppietta di Lutin e le reti di Vaporaki, Podda, Alonso e un autogol di Angellot. L'unico gol a favore dei verdeazzurri è stato firmato da Avellino. Gli irpini, a cinque giornate dal termine della regular season, restano a quota 43 punti in classifica, occupando il sesto posto in classifica. Abate e compagni, il prossimo venerdì, saranno impegnati con il derby casalingo contro il Real San Giuseppe: calcio d'inizio alle 20:30. La squadra dell'ex allenatore verdeazzurro Fausto Scarpitti, arriva al match contro gli irpini dopo aver alzato al cielo il trofeo della Coppa Italia di Calcio a 5, il primo club campano a festeggiare la vittoria della kermesse.

Meta Catania – Sandro Abate 6-1

Marcatori: pt 4'40” Vaporaki, 10'15” Podda, 16'15” Alonso, 19' Angellot (aut.); st 3' Lutin, 9'30” Lutin; 12'10” Avellino.

Meta Catania: Tornatore, Pulvirenti, Alonso, Lutin, Bocao, Iennarella, Dovara, Podda, Silvestri, Spellanzon, Vaporaki, Fontanella, Corallo. All.: Cipollini.

Sandro Abate: Parisi, Botta, Angellot, Nicolodi, Avellino, Vitiello, Berthod, Donatiello, Santoro, Zeloni, Frongillo, Venezia. All.: Basile.

Note: Ammoniti: Avellino e Donatiello.

Arbitri: Andrea Seminara (Tivoli) e Stefano Mestieri (Finale Emilia). Crono: Bartolomeo Burletti (Palermo).