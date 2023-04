Calcio a 5, la Sandro Abate vince il derby contro il Real San Giuseppe: 5-0 Alle porte c'è la sosta Nazionali prima della sfida contro la Came Dosson

La Sandro Abate si riscatta dal ko di Catania e lo fa conquistando la vittoria nel derby contro il Real San Giuseppe. Gli irpini si sono imposti al PalaDelMauro chiudendo il match con il risultato finale di 5-0 per effetto della tripletta di Angellot e le reti di Alex e Gui. A quattro giornate dal termine della regular season, i verdeazzurri migliorano la posizione in ottica playoff. In attesa dei risultati dagli altri campi, la formazione allenata da Piero Basile è momentaneamente quinta in classifica con 46 punti all'attivo, uno in più rispetto alla Came Dosson. Il prossimo match sarà proprio contro la squadra di Rocha: sabato 22 aprile sarà fischio d'inizio alle 18:30. Ma prima, c'è la sosta Nazionali.

Il tabellino.

Sandro Abate - Real San Giuseppe 5-0

Marcatori: pt 6' Angellot; st 7'40" Angellot, 10'25" Angellot, 16'30" Alex, 19'58" Gui.

Sandro Abate: Parisi, Botta, Abate, Alex, Avellino, Donatiello, Petrillo, Santoro, Mazzarino, Gui, Caro, Vitiello. All.: Basile.

Real San Giuseppe: Bellobuono, Duarte, Patias, Igor, Cesaroni, Guerra, Vastola, Danna, Caiazza, Vitiello, Fusco, Massaro. All.: Scarpitti.

Note: Ammoniti: Angellot.

Arbitri: Andrea Saggese (Rovereto) e Francesco Saverio Mancuso (Lamezia Terme). Crono: Nicola Maria Manzione (Salerno).