IVPC DelFes Avellino, Verazzo: "La fiducia di Crosariol vale tanto" Domenica (ore 18), al PalaDelMauro, gli irpini ospiteranno Teramo

L'IVPC DelFes Avellino ha ripreso la preparazione con Teramo nel mirino. Domenica (ore 18), al PalaDelMauro, la squadra irpina ospiterà gli abruzzesi. "A Sant'Antimo abbiamo ottenuto una grande vittoria di squadra. - ha spiegato la guardia/ala dell'IVPC DelFes, Armando Verazzo - Ci aiuta a spingere verso la sfida con Teramo, ora pensiamo solo alla prossima gara, da vincere come le restanti. Le sconfitte contro le prime due in classifica hanno lasciato tanti rimpianti, ma a Sant'Antimo abbiamo ritrovato anche tanta consapevolezza in più. Vogliamo migliorare la posizione in classifica fino all'ultimo secondo della stagione regolare. Teramo è una squadra ostica, che corre, con giocatori atletici. Bisogna prepararsi psicologicamente e fisicamente per dare tutto quello che abbiamo".

La guardia/ala: "Restare qui? Perché no..."

"Crosariol? Dà fiducia, secondo me l'aspetto principale per una squadra. Ci sta dando anche dal punto di vista difensivo. L'avversario nella post-season? Non ci può essere una squadra preferita. L'importante è dare il massimo e dare già ora tanto per farsi trovare pronti. Mi sono sentito subito in fiducia qui. Il coach ha cercato sin da subito il dialogo con i giocatori: è un aspetto che vale tanto quando poi vai in campo. Sandri? Siamo versatili. Può giocare da 3 e da 4 e ci leghiamo bene sul parquet. Sa fare tutto difensivamente e offensivamente. Restare? Perché no. Sarei vicino casa e comunque con la conferma di Crosariol potrei davvero pensarci".