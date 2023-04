Trofeo centro sud Italia di nuoto pinnato: grande affermazione di Ariano La società sportiva New Sporting In ancora una volta protagonista

Nella piscina Felice Scandone di Napoli si è tenuta una importante gara denominata trofeo centro sud Italia di nuoto pinnato.

La società sportiva New Sporting In di Ariano Irpino, guidata magistralmente dal tecnico Mario Altavilla ha partecipato con diciassette atleti, riportando numerosi piazzamenti.

Francesca Panella ha ottenuto due primi posti nei 50 e 100 MT stile.

Giulia Andreottola ha conseguito due primi posti nei 100 e 200 MT stile e un terzo posto nei 50 MT stile.

Michele D'Addona ha riportato due primi posti nei 50 e 100 MT stile.

Mara Sanapo ha conseguito un primo posto nei 200 MT stile.

Giorgia Miano ha riportato due secondi posti nei 50 e 100 MT stile.

Rosetta De Luca ha ottenuto il terzo posto nei 50 MT stile.

José Grieco ha riportato il secondo posto nei 50, 100 e 200 MT stile.

Alberto Grieco ha conseguito il secondo posto nei 50 e 100 MT stile.

Claudio Albanese ha ottenuto il terzo posto nei 50,100 e 200 MT stile.

Gianluca Cifelli ha riportato il terzo posto nei 100 MT stile.

Ottime sono state le prestazioni di Raffaella De Gruttola, di Carmen Lo Conte, Andrea Sampietro, Nicola Bongo, Luca Cardalisco, Nicola Piccolo e Silvio Grasso nei 50 e 100 MT stile.

Gli atleti Giorgia Miano, Gianluca Cifelli, Francesca Panella e Michele D'Addona nella staffetta 4/100 MT stile under 140 hanno riportato il terzo posto.

Gli atleti Carmen Lo Conte, José Grieco, Raffaella De Gruttola e Claudio Albanese nella staffetta 4/100 MT stile over 140 hanno conseguito il primo posto.

Gli atleti Silvio Grasso, Mara Sanapo, Nicola Piccolo e Giulia Andreottola nella staffetta 4/100 MT stile over 140 hanno ottenuto il secondo posto.

La società del Tricolle ha riportato il terzo posto nella classifica come società Master. Il tecnico Mario Altavilla e gli altleti sono pienamente soddisfatti per i lusinghieri risultati ottenuti e sono già pronti per i prossimi eventi sportivi