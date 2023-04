ASD Sparta: 7 titoli e 19 medaglie al Trofeo Centro Sud Italia di Nuoto Pinnato Nuovi risultati per il club eclanese nella PIscina "Felice Scandone" di Napoli

L'ASD Sparta conquista 19 medaglie, 7 d'oro, 10 d'argento e 2 di bronzo, al Trofeo Centro Sud Italia di Nuoto Pinnato. 400 atleti di 22 società nel programma gare alla Piscina "Felice Scandone" di Napoli. Ennesimo record sui 100 PN per Kristian Cappuccio, campione italiano in carica, primo nei 50 e 100 PN. Campione del centrosud Italia nei 50 NP e 100 NP per Erasmo Carbone, convocato per il raduno FIPSAS in programma il 30 aprile.

Marilena Di Salvatore vince nei 50 e 100 PN Master. Amato Palmieri conquista il titolo di campione centrosud Italia nei 50 Apnea. Il tecnico del club eclanese, Fabio Carbone, si dice soddisfatto per i valori di squadra espressi alla "Scandone" e mette nel mirino il Criterium di Nuoto Pinnato, che si terrà a Lignano Sabbiadorio dal 5 al 7 maggio.

Foto: ASD Sparta