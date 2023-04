IVPC DelFes Avellino, Crosariol: "A Salerno per confermare la nostra mentalità" Domenica (ore 18) la sfida contro la Lars Virtus Arechi al Pala Carmine Longo

Domenica, con palla a due alle 18, al Pala Carmine Longo di Capriglia di Pellezzano, l'IVPC DelFes Avellino sarà ospite della Lars Virtus Arechi Salerno. La gara, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B (girone D), è stata presentata così dal coach degli irpini, Andrea Crosariol.

"Sarà una gara diversa rispetto a quella con Taranto"

"Abbiamo dimostrato di potercela giocare contro tutte le squadre. - ha affermato il tecnico dell'IVPC DelFes - Rispetto all'ultima gara, vinta contro Teramo, dobbiamo migliorare nel gioco. Era una squadra che fa giocare male le avversarie. Con Salerno sarà una gara diversa, dovremo nuovamente correre e giocare con il nostro ritmo. Siamo al completo a eccezione di Carenza. Il livello degli allenamenti è migliorato in questa settimana e ci stiamo preparando al meglio per la partita".

"Testa solo al miglior piazzamento"

"Salerno avversaria negli spareggi? Può essere una preparazione, ma fino a un certo punto. Bisogna prepararsi fisicamente anche perché non sapremo ancora chi sarà davvero l'avversaria negli spareggi. Andremo lì per vincere, per puntare al miglior piazzamento finale e poi all'ultima giornata si vedrà. Giochiamo per vincere sempre, lo faremo fino all'ultima giornata. Alla fine vedremo contro chi giocheremo. Il settimo posto? Non dipenderà solo da noi. Dipenderà dai nostri risultati, ma anche da quelli che arriveranno dagli altri campi. L'importante è provarci per la mentalità vincente verso gli spareggi".