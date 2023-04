Calcio a 5, Sandro Abate: 3-3 contro la Came Dosson Gli irpini, nel prossimo turno, saranno impegnati con il turno infrasettimanale contro Pesaro

Un punto a testa nel match tra Came Dosson e Sandro Abate. La gara, andata in scena sul parquet del PalaDosson, è terminata con il risultato finale di 3-3. Per i padroni di casa doppietta di Suton e gol di Belsito, mentre per gli irpini bis di Gui e rete di Angellot. La formazione di Piero Basile, a tre giornate dal termine della regular season, è attualmente al quinto posto in classifica con 47 punti, alla pari proprio della squadra di Rocha. Per la Sandro Abate, ora, sarà testa al turno infrasettimanale contro l'Italservice Pesaro: appuntamento a martedì, al PalaDelMauro, con calcio d'inizio alle 19.

Il tabellino.

Came Dosson-Sandro Abate 3-3

Marcatori: pt 19'23" Belsito; st 12'08" Angellot, 14'35" Suton, 15'13" Suton, 16'36" Gui, 19'03" Gui.

Came Dosson: Ditano, Rangel, Suton, Juan Fran, Vieira, Belsito, Galliani, Di Guida, Perazzetta, Azzoni, Botosso, Ricordi. All.: Rocha.

Sandro Abate: Parisi, Abate, Alex, Caro, Avellino, Petrillo, Santoro, Botta, Frongillo, Gui, Nicolodi, Vitiello. All.: Basile.

Note: Ammoniti: Suton, Di Guida, Abate, Rangel e Avellino.

Arbitri: Fabio Rocco De Pasquale (Marsala) e Michele Desogus (Cagliari). Crono: Giulia Fedrigo (Pordenone).