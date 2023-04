Il derby è della Lars Virtus Arechi Salerno: IVPC DelFes Avellino ko 102-67 Coach Crosariol: "Non abbiamo difeso, siamo stati poco aggressivi"

La Lars Virtus Arechi Salerno fa suo il derby campano della ventottesima giornata di Serie B (girone D) contro l'IVPC DelFes Avellino con il risultato di 102-67, che chiarisce il divario emerso lungo i quaranta minuti del Pala Carmine Longo di Capriglia di Pellezzano. Si conferma il tabù Virtus Arechi per la squadra avellinese.

Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Purtroppo siamo una squadra che se non difende non riesce a correre. - ha spiegato il coach dell'IVPC DelFes, Andrea Crosariol - Purtroppo non abbiamo difeso e loro hanno quasi sempre segnato. Siamo stati poco aggressivi. Non ci hanno concesso il contropiede e ne abbiamo risentito molto". "Diciamo che la difesa sul tiro da 3 è mancata. - ha aggiunto l'ala/centro degli irpini, Andrea Valentini - Sono molto bravi fuori dal perimetro, purtroppo non siamo riusciti a difendere sulle uscite e sui tiri in transizione. Con le buone percentuali da 3 degli avversari diventa difficile recuperare il gap".