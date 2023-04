Calcio a 5, Sandro Abate ko con Pesaro: 2-7 al PalaDelMauro Ancora qualche assenza tra i verdeazzurri. Testa alla penultima di campionato

Duro colpo per la Sandro Abate nel turno infrasettimanale. Gli irpini, nella gara valida la 28^ giornata nel campionato di Serie A di futsal, sono stati sconfitti tra le mura amiche del PalaDelMauro dall'Italservice Pesaro. Il match è terminato con il risultato finale di 2-7. Per Abate e compagni reti di Angellot e Caro; per gli ospiti, invece, doppietta di De Oliveira e gol di Joao Miguel, Tonidandel, Fortini, Pires e Canal. La formazione di Piero Basile, dunque, resta a quota 47 punti in classifica, alla pari della Came Dosson, preparandosi per le ultime due giornate di regular season. La prossima sfida, in programma domenica, sarà contro l'Aniene, mentre l'ultima giornata di campionato sarà contro la 360GG Monastir.

Il tabellino.

Sandro Abate – Italservice Pesaro 2-7

Marcatori: pt: 7'25” Joao Miguel, 13'30” Tonidandel, 18' Angellot; st 1'20” Alex, 5'50” Fortini, 9'45” Pires, 16'20” De Oliveira, 16'30” De Oliveira, 18'20” Canal.

Sandro Abate: Parisi, Abate, Alex, Caro, Avellino, Donatiello, Petrillo, Botta, Crema, Frongillo, Gui, Vitiello. All.: Basile.

Italservice Pesaro: Putano, Canal, De Oliveira, Dalcin, Ruan, Petrucci, Tonidandel, Fortini, Pires, Joao Miguel, Schiochet, Cianni. All.: Colini.

Note: Ammoniti: Abate, Cianni, De Oliveira, Gui.

Arbitri: Paolo De Lorenzo (Brindisi) e Alessandro Cannizzaro (Ravenna). Crono: Ugo Ciccarelli (Napoli).