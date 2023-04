IVPC DelFes Avellino: rilancio immediato, battuta Pescara 73-37 Successo per la squadra di coach Crosariol nel penultimo turno di campionato

L'IVPC DelFes Avellino domina contro il Pescara Bk 2.0 con il risultato di 73-37 nella gara valida per la ventinovesima e penultima giornata del campionato di Serie B (girone D). Il 29-2 del primo quarto ha chiuso i giochi con la gestione biancoverde sul match. Tre uomini in doppia cifra e distribuzione per l'IVPC DelFes, priva di Traini, con i soli Eliantonio, Signorino e Vukobrat a non segnare. Domenica la squadra di coach Crosariol sarà ospite di Bisceglie.

Il tabellino

Serie B - Girone D

Ventinovesima Giornata

IVPC Del Fes Avellino - Pescara Bk 2.0 73-37

Parziali: 29-2, 11-11, 13-12, 20-12

Avellino: Caridà 13 (2/2, 3/5), Arienti 13 (2/5, 3/5), Valentini 12 (6/7, 0/1), Bianco 8 (4/5, 0/3), Vitale 7 (2/3, 1/5), Carenza 7 (2/3, 0/0), Sandri 6 (3/4, 0/2), Verazzo 5 (1/4, 1/2), Venga 2 (1/5, 0/1), Eliantonio (0/4, 0/2), Signorino (0/2, 0/1), Vukobrat.

Pescara: Pucci 13 (5/8, 0/8), Modo 10 (3/5, 1/1), Capitanelli 5 (1/4, 1/2), Kadijvidi 5 (1/2, 0/0), Fasciocco 2 (1/5, 0/3), Cesarino 2 (0/1, 0/1), Masciopinto 0 (0/4, 0/6), Del Prete (0/1, 0/1), Bassidiki (0/2, 0/1), Paliciuc.

Foto: pagina ufficiale Facebook IVPC DelFes Avellino