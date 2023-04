Calcio a 5, Sandro Abate ko contro Ciampino Aniene: 5-3 Gli irpini salutano il quarto posto. Testa all'ultima di campionato contro la 360GG Monastir

La Sandro Abate cade nella penultima giornata di regular season. La formazione di Piero Basile viene mandata ko dall'Aniene: al PalaTarquini la gara è terminata con il risultato finale di 5-3. A determinare il successo dei padroni di casa è stata la doppietta di Thorp e le reti di Joao Salla, Pina e Liberti. Invece, i gol a favore dei verdeazzurri sono state firmate da Nicolodi, Santoro e Alex. Sguardo alla classifica, Abate e compagni non hanno alcun modo di agguantare il quarto posto: al momento, la Sandro Abate è quinta con 47 punti, alla pari della Came Dosson. Ora, per gli irpini, l'ultimo atto del campionato sarà sul parquet del PalaDelMauro contro la 360GG Monastir: sabato sarà fischio d'inizio alle 18.

Il tabellino.

Ciampino Aniene - Sandro Abate 5-3

Marcatori: pt 1' Joao Salla, 5' Nicolodi, 8' Santoro, 13' Thorp; st 1'23" Thorp, 5'53" Pina, 18'31" Liberti, 18'43" Alex.

Ciampino Aniene: Casassa, Thorp, Pina, Joao Salla, Portuga, Montagna, Liberti, Diaz, Ferretti, Serpa, De Filippis, Mazzaglia. All.: Ibañes.

Sandro Abate: Vitiello, Botta, Alex, Caro, Nicolodi, Mazzarino, Petrillo, Santoro, Ugherani, Donatiello, De Luca, Berthod. All.: Basile.

Note: Ammoniti: Alex.

Arbitri: Massimo Seminara (Palermo) e Mario Certa (Marsala). Crono: Angelo Bottini (Roma 1).