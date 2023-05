IVPC DelFes Avellino, Formato: "Qualche rimpianto, ma ora testa alla salvezza" Domenica l'ultimo turno di campionato con Bisceglie, poi via agli spareggi salvezza

L'IVPC DelFes Avellino riparte dopo la vittoria contro il Pescara Bk 2.0 e ha messo i Lions Bisceglie nel mirino per l'ultimo match della stagione regolare prima degli spareggi per restare in Serie B. "Gestiremo la situazione lavorando come fosse una settimana normale. - ha spiegato l'assistant coach della squadra irpina, Salvatore Formato - Prepareremo la gara con Bisceglie come abbiamo fatto con tutte le altre partite. Scenderemo in campo per vincerla senza preoccuparci troppo dei risultati dagli altri campi. Solo a fine partita andremo a guardare la posizione raggiunta, consapevoli già del fatto di avere il vantaggio del fattore campo sicuro dalla nostra parte, ottava o settima posizione che sarà".

"Pensiamo solo alla conferma in B"

"Qualche rammarico c'è - ha aggiunto Formato - per la squadra che siamo adesso e per come ci siamo assestati dopo il mercato di riparazione, ma in questo momento, pensare a ciò poteva essere non ha senso. Siamo focalizzati sull'obiettivo che la società ci ha richiesto".

"Crosariol ha garantito la ripartenza"

"Andrea (Crosariol ndr) è stata una sorpresa. Lo conoscevo da giocatore, non da allenatore. Sicuramente il suo approccio, totamente differente rispetto a quello di Giovanni, ci ha giovato. È un allenatore giovane, ma ha tutta l'esperienza del campo da giocatore ed è un ex giocatore che ha voglia di studiare, imparare. È molto curioso e tutto questo è stato utilissimo. Mi aspettavo potesse esserci un cambio di rotta da parte della squadra, ma non così repentino".

"Ottimi risultati per le squadre under"

È stata una stagione lunghissima. Sono veramente soddisfatto, contento di quanto stato fatto da parte della DelFes, delle nostre squadre. L'Under 15 è arrivata a una partita dall'interzona, l'Under 17 ha lottato per l'interzona. La 19 Gold, con tanti ragazzi di Avellino e Cesinali, è in lotta per le Final Four. C'è tanta fatica dietro questi risultati, tanti sacrifici. Ci godiamo questa finale al PalaDelMauro grazie alla società".