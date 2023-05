IVPC DelFes Avellino, Crosariol: "A Bisceglie senza pensare agli spareggi" Il coach della squadra irpina: "Vogliamo migliorare sempre il nostro gioco"

Domenica, con palla a due alle 18, l'IVPC DelFes Avellino sarà ospite dei Lions Bisceglie al PalaDolmen per l'ultima gara nel girone D di Serie B. "Vogliamo andare lì per vincere, per noi, per la società, per i tifosi e per trovare il miglior piazzamento possibile al termine della stagione regolare anche perché non sappiamo ancora contro chi giocheremo", ha affermato il coach della squadra irpina, Andrea Crosariol.

"Dopo Bisceglie testa alla post-season"

"Un po' di tempo dopo la partita lo avremo, non credo sarà necessario gestire le risorse. - ha aggiunto Crosariol - Andremo a Bisceglie per vincere contro una squadra ostica. Ci creeranno un po' di problemi nelle soluzioni. Sono reduci da una brutta prova, ma sono una squadra che gioca molto bene e si meritano la posizione che hanno in classifica. Sarà una gara molto difficile. Sicuramente non sarà una partita come le altre, ma la modalità pregara non è diversa. Non andremo pensando a cosa succederà dopo. Vogliamo migliorare sempre il nostro gioco. Speriamo di recuperare Traini per gli spareggi salvezza e vogliamo arrivare alla miglior condizione fisica. A Salerno abbiamo pagato un po' gli sforzi precedenti. Ero un po' deluso per l'atteggiamento difensivo, ma ci siamo subito rilanciati nella gara con Pescara".