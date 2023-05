La Sandro Abate chiude il campionato con un ko: 2-6 contro la 360GG Monastir Gli irpini chiudono la regular season al quinto posto. Testa ai playoff

Cala il sipario sulla regular season della Sandro Abate con il ko casalingo contro la 360GG Monastir. I verdeazzurri, nell'ultima giornata del campionato di Serie A, subiscono la terza sconfitta consecutiva e lo fanno contro il quintetto allenato da Podda. Al PalaDelMauro la gara è terminata con il risultato finale di 2-6. Gli ospiti hanno conquistato il successo grazie alla tripletta calata da Munoz e le reti firmate da Quintairos, Chianchi e Arzu. A segnare gli unici due gol realizzati dai padroni di casa, invece, ci hanno pensato Angellot e Gui. É tempo di bilanci per la formazione di Piero Basile, che ha chiuso il campionato al quinto posto in classifica con 47 punti all'attivo, alla pari della Came Dosson, frutto di 15 vittorie, due pareggi e 13 sconfitte. Ora, per Abate e compagni, la testa è proiettata solo nei playoff.

Il tabellino.

Sandro Abate - 360GG Monastir 2-6

Marcatori: pt 4'30" Munoz, 6'10" Munoz, 9'25" Quintairos, 14'45" Munoz, 19'30" Cianchi, 19'40" Angellot; st 11' Gui, 16'30" Arzu.

Sandro Abate: Parisi, Abate, Angellot, Botta, Gui, Vitiello, Petrillo, Donatiello, Santoro, Ugherani, Zampetti, Nicolodi, Avellino. All.: Piero Basile.

360GG Monastir: Timm, Quintairos, Araca, Cianchi, Martin, Cara, Arzu, Murga, Etzi, Mattana, Murroni, Chino, Munoz. All.: Diego Podda.

Note: Ammoniti:

Arbitri: Davide De Ninno di Varese e Bartolomeo Burletti di Palermo. Crono: Alex Iannuzzi di Roma 1.