IVPC DelFes Avellino, sconfitta nell'ultimo turno: vince Bisceglie 95-83 Dri domina la scena con 26 punti. Agli irpini non bastano 5 pedine in doppia cifra

La regular season per l'IVPC DelFes Avellino si chiude con la sconfitta sul parquet dei Lions Bisceglie. Finale di 95-83 per la squadra pugliese sul roster di coach Andrea Crosariol. Filiberto Dri domina la scena per Bisceglie con 26 punti realizzati. All'IVPC DelFes non bastano 5 uomini in doppia cifra.

Il tabellino

Serie B - Girone D

Trentesima Giornata

Lions Bisceglie - IVPC DelFes Avellino 95-83

Parziali: 30-23, 27-21, 17-19, 21-20

Bisceglie: Dri 26 (3/6, 2/5), Pieri 14 (7/8, 0/0), Bini 13 (2/5, 3/4), Chiti 10 (1/5, 2/5), Dron 9 (0/1, 3/6), Del Sole 8 (2/2, 0/0), Vavoli 7 (3/4, 0/0), Dip 4 (2/6, 0/0), Ingrosso 4 (0/1, 1/1), Mastrodonato, Santoro

Avellino: Vitale 13 (2/6, 3/4), Valentini 13 (6/7, 0/0), Eliantonio 11 (3/7, 0/2), Caridà 10 (3/5, 0/8), Sandri 10 (1/3, 2/4), Arienti 9 (3/3, 1/6), Verazzo 8 (0/1, 2/6), Carenza 6 (0/1, 1/1), Venga 3 (1/2, 0/0), Bianco (0/0, 0/2), Vukobrat

Foto: pagina ufficiale Facebook IVPC DelFes Avellino