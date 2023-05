Slalom della Laura: piloti scuderia irpina Power Car Competition protagonisti Rally: "Memorial Giuseppe Galasso"

Risultati molto positivi per tutti i 5 piloti della scuderia irpina Power Car Competition impegnati nella XII edizione dello Slalom della Laura, “Memorial Giuseppe Galasso”, che hanno conquistato il podio o un buon piazzamento in una gara stimolante e non senza imprevisti.

Una bella giornata di sport motoristico, sotto l'egida dell'Aci Sport, con grande partecipazione di pubblico e 55 vetture alla griglia di partenza, con equipaggi provenienti da diverse regioni italiane, che si sono messi alla prova lungo il circuito

allestito sulla strada statale 88, nel tratto tra Montoro e Forino, districandosi tra birilli e curve.

Tra i protagonisiti della sfida, dunque, anche i portabandiera della Power Car competition: Palmiro Ragno, giunto 1° all'arrivo per la classe HST12000, Angelo Petrillo, 2° classe N 2000, Pierpaolo Siano, 1° classe A 1600, Eugenio Saturnino, 4° classe N 1600, e il giovane esordiente Alessio Ascione, 3° nella classe A 2000.

Un appuntamento, ormai diventato un classico per i piloti e gli appassionati delle quattro ruote, che conferma la preparazione tecnica, la determinazione e lo sprintm dell'ntera squadra.