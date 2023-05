Nuoto pinnato, incetta di medaglia a Lignano per l'ASD Sparta di Mirabella Undici ori, tre argenti e un bronzo collezionati dai ragazzi irpini

Lignano Sabbiadoro sorride ancora una volta alla compagine eclanese impegnata nel Criterium del 5/6/7 maggio presso il Bella Italia Village. Bottino di 11 medaglie d oro, 3 medaglie d’argento e una di bronzo. Performance esagerate per i campioni italiani Erasmo Carbone primo sulle quattro distanze 50 Apnea, 50NP, 100NP, 200NP e per Kristian Cappuccio primo sui 50PN, 100PN e 200PN. Stessa sorte per Soraya Di Luna prima nei 200PN e Andrea Di Talia primo 100NP e secondo nei 50NP. Oro anche per il primatista italiano Amato Palmieri impegnato nei 50 Apnea. Seconda piazza per Giovanni Rossetti nei 50 Apnea e per Selene Forcellati nei 100PN. L’ennesima affermazione degli spartani soddisfa in pieno il direttore tecnico Fabio Carbone già proiettato per il prossimo impegno regionale a Potenza.