Calcio a 5, Sandro Abate: confermato Piero Basile per la prossima stagione L'allenatore classe '77: "É stata una delle stagioni più belle della mia vita"

Con la chiusura della regular season e l'esperienza dei playoff alle porte, in casa Sandro Abate è tempo di conferme. Infatti, la società verdeazzurra ha rinnovato il contratto all'allenatore Piero Basile. "Sono onorato della riconferma. Ho vissuto una tra le più belle stagioni nella mia vita", ha dichiarato l'allenatore di Martina Franca, che in questo campionato ha totalizzato 47 punti totali, centrando il quinto posto in classifica. Di seguito, nel comunicato ufficiale, non sono mancate parole di apprezzamento nei confronti dell'intero ambiente: "Il club è prestigioso, il contesto è motivante insieme a un gruppo di calciatori che hanno dimostrato in ogni momento il proprio valore. Ringrazio la famiglia Abate, la dirigenza e i tifosi".

Fermamente convinto della scelta è capitan Abate, che si proietta già al futuro: "Abbiamo creduto e crediamo nell'importanza del lavoro svolto dal mister. Per questo motivo vogliamo costruire un progetto che possa continuare a valorizzare il percorso svolto in questi anni, nel segno della continuità in campo e nell'organizzazione del club".