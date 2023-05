IVPC DelFes Avellino, serie con Taranto: in palio l'accesso alla nuova Serie B Basket: il regolamento dello spareggio che vedrà protagonista la squadra irpina

L'ottavo posto finale nel girone D di Serie B porta l'IVPC DelFes Avellino a giocare il play-in contro il Cus Jonico Taranto, ovvero lo spareggio per l'ammissione alla nuova Serie B, d'elite per la stagione 2023/2024. Hanno avuto accesso a questa fase le squadre dalla quinta alla dodicesima posizione con una serie al meglio delle cinque gare.

Ble Decò Juvecaserta - Teramo a Spicchi 2K20, BPC Virtus Cassino - Diesel Tecnica Sala Consilina, Lions Bisceglie - Lars Virtus Arechi Salerno e IVPC DelFes Avellino - CJ Basket Taranto: ecco le sfide in programma: gara 1 domenica, gara 2 martedì, gara 3 venerdì 19 ed eventuali gara 4 e gara 5 domenica 21 e mercoledì 24. Le quattro squadre vincenti parteciperanno alla Serie B Nazionale. Le perdenti, in compagnia delle squadre classificate dal tredicesimo all'ultimo posto dei gironi, saranno riposizionate in Serie B Interregionale.

Il comunicato della squadra irpina

"È tempo di play in. È arrivato l’ultimo momento della nostra stagione. Negli spareggi con Taranto ci giocheremo l’accesso alla nuova categoria della B Nazionale che verrà introdotta nella prossima stagione sportiva. La serie, al meglio delle 5 partite, vedrà Avellino giocare con il fattore campo, conquistato grazie all’ottava posizione ottenuta durante la regular season.

Gara 1 - PalaDelMauro - domenica 14/05 ore 18

Gara 2 - PalaDelMauro - martedì 16/05 ore 20.30

Gara 3 - Tursport - venerdì 19/05 ore 20

Ev. Gara 4 - Tursport - domenica 21/05 ore 18

Ev. Gara 5 - PalaDelMauro - mercoledì 24/05 ore 20.30

Nelle prime due gare vogliamo avere un sesto uomo in campo. Quest’uomo sarai tu. "Riempiamo il PaladelMauro": per tutti gli abbonati della regular season l’ingresso sarà gratuito per entrambe le gare. Bisognerà ritirare il ticket omaggio alla biglietteria del PalaDelMauro che sarà aperta fino a venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19. È importante conservare il biglietto per accedere a gara 2. Agli abbonati sarà garantito il posto fino a venerdì. Per tutti gli altri c'è la formula 2x1. Con l'acquisto di un solo biglietto si potrà accedere a entrambe le gare (tribuna superiore 5 euro, tribuna inferiore 8, tribuna VIP 15). Per i tifosi ospiti sarà possibile acquistare il biglietto al prezzo di 5 euro per entrambe le gare. Vi aspettiamo al PalaDelMauro. Tutti insieme. Per i play in. Per Avellino. Per il lupo".