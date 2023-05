IVPC DelFes Avellino, Carenza: "In questo play-in occorrerà equilibrio" Domenica, al PalaDelMauro, il via alla serie che vale l'accesso al campionato di Serie B Nazionale

L'IVPC DelFes Avellino è al lavoro per il play-in, lo spareggio per l'ammissione al nuovo campionato di Serie B nazionale. Il basket italiano è pronto ad avviare la riforma dei tornei con la terza serie, da 64 squadre fino a questa stagione, che sarà divisa su due livelli, nazionale e interregionale. La squadra irpina ospiterà il Cus Jonico Taranto per le prime due sfide di una serie al meglio delle cinque gare (domenica gara 1, martedì gara 2 al PalaDelMauro) e la vincente avrà accesso alla B nazionale (la perdente parteciperà alla B interregionale).

"Possiamo chiamarlo in qualunque modo, play-in, spareggio, serie playoff. So solo che conta vincere per regalare un risultato prezioso alla società e ai tifosi. - ha affermato l'ala dell'IVPC DelFes, Giovanni Carenza - Sarà molto importante fare le nostre cose, pensare a ciò che occorre per rispondere a una squadra che è forte, che è molto esperta. Siamo chiamati a trovare il giusto equilibrio per il risultato finale. Vogliamo costruire l'accesso a questo nuovo campionato: un torneo che sarà d'elite, che può valere tanto nel percorso del club".