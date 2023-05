Sandro Abate, il capitano: "Nei playoff tenteremo un'impresa" Testa a gara 1 contro la Feldi Eboli: sabato, al PalaDelMauro, sarà fischio d'inizio alle 20:30

Mandata in archivio la regular season, la Sandro Abate si immerge completamente nei playoff scudetto. La formazione di Piero Basile, con un bilancio di 15 vittorie, due pareggi e 13 sconfitte, ha chiuso il campionato di Serie A al quinto posto in classifica con 47 punti all'attivo. Per Abate e compagni, dunque, ai quarti di finale sarà derby contro la Feldi Eboli: la gara è in programma sabato al PalaDelMauro, con calcio d'inizio alle 20:30. Come da regolamento, avrà la meglio la squadra che riuscirà a conquistare due vittorie sulle tre gare da disputare.

L'attesa è alle stelle e a presentare il primo match è il capitano verdeazzurro Massimo Abate: "Noi veniamo da un momento difficile che è coinciso con le ultime tre gare di campionato. Stiamo recuperando e saremo pronti contro la Feldi Eboli. Nella regular season loro ci hanno sconfitti sia all'andata, sia al ritorno. Sono una squadra competitiva e costruita per giocare la Champions League. Noi, dal nostro canto, dobbiamo mettere in campo ciò che abbiamo e onorare la storia di questa società. In gara 1 cercheremo di fare una grande impresa".

In settimana, inoltre, è arrivato anche il rinnovo di contratto all'allenatore Piero Basile: "Cercavamo un uomo che potesse lavorare con questa società per più tempo possibile e questo l'abbiamo trovato nel mister. Proveremo a far crescere sempre di più la nostra squadra. É una persona fantastica a livello umano, riesce a guardarci negli occhi e sapere sempre cosa dire. Tatticamente, invece, si è visto con noi ma anche in altre squadre".