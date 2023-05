Sandro Abate, Alex: "Concentrati sulla prima gara dei playoff" Per gli irpini, ai quarti di finale, sarà derby contro la Feldi Eboli

Scatta il conto alla rovescia per l'inizio dei playoff scudetto nel campionato di Serie A di futsal. La Sandro Abate, chiudendo la regular season al quinto posto, dovrà affrontare ai quarti di finale la Feldi Eboli. Lo spettacolo del derby sarà riproposto per tre gare, con la prima da giocare sul campo della peggior classificata. Dunque, sabato sarà fischio d'inizio alle 20:30 sul parquet del PalaDelMauro. "In settimana abbiamo lavorato bene per arrivare a gara 1 nelle migliori condizioni", dichiara il pivot Alex in conferenza stampa. Il numero 11 verdeazzurro ha proseguito: "Il nostro pensiero è vincere il primo match, poi vedremo cosa succederà". In seguito, parole anche sulla sua esperienza tra gli irpini: "Qui è la mia seconda casa, mi trovo molto bene. Ringrazio la società per tutto ciò che ha fatto per me e in campo intendo fare sempre meglio". Infine, un appello ai tifosi in vista della gara al PalaDelMauro: "Abbiamo bisogno dei nostri supporters. Loro saranno l'uomo in più e insieme possiamo vincere".