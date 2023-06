Avellino: è il giorno del meeting internazionale di atletica leggera Il delegato CONI Avellino, Saviano: "Cerchiamo di rimetterci in linea con gli eventi del passato"

È tutto pronto per la trentaseiesima edizione del meeting internazionale di atletica leggera "Trofeo Città di Avellino". Al Campo Coni di via Tagliamento, dalle 15 con il programma under, dalle 16 con i senior via alle gare: "Poco alla volta cerchiamo di rimetterci in linea con i meeting del passato che erano stati di esempio per tutta l'Italia meridionale con la presenza di grandi atleti nazionali e internazionali grazie al rapporto privilegiato con i paesi in via di sviluppo, i tanti atleti emergenti che hanno ben figurato ai Mondiali e ai Giochi Olimpici, ma che prima sono stati protagonisti qui", ha spiegato il delegato CONI Avellino, Giuseppe Saviano.

"Pronti a qualche risultato sorprendente"

"Ci auguriamo che al di là dei risultati che immaginiamo alla vigilia ci siamo delle sorprese. - ha aggiunto Pino Gianfreda, storico speaker del meeting "Città di Avellino" - Stiamo entrando nel vivo della stagione. Quelle disputate fin qui erano gare prevalentemente di società. Quando si entra nell'orbita di un meeting anche l'atleta trova un motivo in più per esaltarsi".