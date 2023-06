Avellino: meeting di atletica rinviato a data da destinarsi Causa allerta meteo: l'annuncio dell'organizzazione dell'evento in programma al Campo Coni

"Vi comunichiamo che il meeting di atletica leggera, previsto per oggi pomeriggio, è stato rinviato a data da destinarsi causa allerta meteo": così l'organizzazione del meeting internazionale di atletica leggera "Trofeo Città di Avellino" ha annunciato il differimento delle gare, che erano in programma nelle prossime ore al Campo Coni di via Tagliamento.

Allerta meteo

Attesa, quindi, per la decisione che sarà presa con la trentaseiesima edizione che, come accade da anni, è all'interno del programma di "Sport Days", iniziato il primo giugno e che terminerà martedì. In mattinata il meeting era stato presentato dal delegato Coni Avellino, Giuseppe Saviano, e dallo speaker dell'evento, Giuseppe Gianfreda.