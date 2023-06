IVPC DelFes Avellino in Serie B Nazionale: ecco le altre partecipanti Ultimi verdetti con le due promozioni in Serie A2. Prende forma il nuovo campionato

La Luiss Roma e la Elachem Vigevano hanno conquistato la promozione in Serie A2 nelle finali di Serie B disputate alla "Giuseppe Bondi Arena" di Ferrara e si completa il quadro dei verdetti per la Serie B Nazionale 2023/2024. Sono 34 le squadre pronte per il nuovo torneo, 3 le campane: la Geko PSA Sant'Antimo, la Ble Decò Juvecaserta e l'IVPC DelFes Avellino. Altri due accessi alla B Nazionale saranno definiti tramite ripescaggio e nelle prossime settimane sarà svelato il format della stagione regolare e della post-season per il terzo livello del basket italiano.

In grassetto tutte le squadre che parteciperanno alla Serie B Nazionale

I verdetti

Promosse in Serie A2

Luiss Roma, Elachem Vigevano 1955

Retrocesse in B Nazionale: Kleb Ferrara, Orasì Ravenna, Kienergia Rieti, Allianz Pazienza San Severo, Caffè Mokambo Chieti

Ammissione Serie B Nazionale

Classificazione Girone A

3G Electronics Legnano Knights - Esse Solar Gallarate 3-1

Solbat Piombino - Mamy.eu Oleggio 3-2

Paffoni Fulgor Omegna - LTC Group Sangiorgese Basket 3-1

Gema Montecatini - Riso Scotti Pavia 3-1

Classificazione Girone B

Lissone Interni Brianza Casa Basket - Infodrive Capo d'Orlando 3-0

Antenore Energia Virtus Padova - Pontoni Monfalcone 3-2

LuxArm Lumezzane - Civitus Allianz Vicenza 1-3

UBP Petrarca Padova - Logiman Pall. Crema 0-3

Classificazione Girone C

General Contractor Jesi - Halley Informatica Matelica 3-1

Bakery Basket Piacenza - Pall. Goldengas Senigallia 3-1

Virtus Imola - Luciana Mosconi Ancona 3-2

Andrea Costa Imola - Pall. Fiorenzuola 1972 0-3

Classificazione Girone D

Ble Decò Juvecaserta - Teramo a Spicchi 2K20 3-2

BPC Virtus Cassino - Diesel Tecnica Sala Consilina 3-1

Lions Bisceglie - Lars Virtus Arechi Salerno 3-0

IVPC DelFes Avellino - CJ Basket Taranto 3-0

Retrocesse in B Interregionale (da stagione regolare): S. Bernardo Langhe Roero, Green Basket Palermo, Virtus Pozzuoli, Campus Varese, Pescara Bk 2.0, Pall. Viola Reggio Calabria, Tigers Romagna, Junior Casale Monferrato, Bergamo Basket 2014, Virtus Ragusa, USE Computer Gross Empoli, La Patrie S. Miniato, Adriatica Industriale Corato, White Wise Basket Monopoli, Cipir College Basketball Borgomanero, Pall. Firenze.

Top 4 Regular Season - Playoff per la Serie A2

Girone A

Maurelli Group Libertas Livorno

Elachem Vigevano 1955

Unicusano Pielle Livorno

Fabo Herons Montecatini

Girone B

Agribertocchi Orzinuovi

Gemini Mestre

Rucker San Vendemiano

Rimadesio Desio



Girone C

Real Sebastiani Rieti

Blacks Faenza

Ristopro Fabriano

Sinermatic Ozzano

Girone D

Luiss Roma

Liofilchem Roseto

Tecnoswitch Ruvo di Puglia

Geko PSA Sant'Antimo