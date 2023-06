Boxe, ad Avellino dilettanti sul ring: sfida Campania-Puglia L'evento sabato 24 giugno nella palestra della scuola di Borgo Ferrovia

Il giorno 24 giugno 2023 alle ore 20 presso la Scuola media Francesco Tedesco di Borgo Ferrovia si terrà una manifestazione dilettantistica di pugilato organizzata ’A.S.D. New Boxe con il Patrocinio del Comune di Avellino. Durante la serata si terranno 8 incontri tra atleti campani, tre dei quali allenati dal maestro Lodovico Pellecchia della New Boxe, ed atleti pugliesi. Uno spettacolo sportivo al quale assistere per sostenere i giovani atleti della nostra provincia. L’ingresso è gratuito.