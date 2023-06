Basket, Del Fes Avellino e coach Crosariol ancora insieme E' arrivata la conferma per la prossima stagione

L'ASD Del Fes Avellino è lieta di annunciare che ha raggiunto un accordo con il coach Andrea Crosariol per il ruolo di capo allenatore nella stagione sportiva 2023/2024. Dopo aver concluso una brillante carriera da giocatore, che lo ha visto protagonista sia con la Nazionale che con importanti squadre di club, Crosariol ha intrapreso la professione di allenatore. Prima di approdare ad Avellino, ha ricoperto il ruolo di assistente all'Eurobasket Roma, in Serie A2, guidando anche la squadra romana come capo allenatore in due partite. Nella scorsa stagione, è subentrato ad Avellino in corsa, raggiungendo gli obiettivi richiesti.

"Sono estremamente felice di continuare l'avventura ad Avellino", afferma il coach Andrea Crosariol. "L'anno scorso è stata un'esperienza positiva e l'ambiente mi ha fornito un prezioso supporto nel mio lavoro. Ringrazio la società per la fiducia riposta in me e sono entusiasta di poter proseguire ciò che abbiamo iniziato lo scorso anno. Siamo già al lavoro per programmare la prossima stagione."