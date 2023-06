Basket, DelFes Avellino: rinnovo con Verazzo Nei giorni scorsi la conferma di coach Crosariol e dello staff tecnico da parte del club irpino

Armando Verazzo vivrà anche la stagione 2023/2024 con la canotta della DelFes Avellino. Rinnovo per l'ala piccola, classe 2002, prezioso nel cammino verso la "promozione" in Serie B Nazionale per la società irpina. "Sono molto contento di aver prolungato il mio rapporto con la Del Fes. - ha affermato Verazzo - Ringrazio la società e il coach che mi hanno dato la possibilità di continuare questo percorso. Non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione, conoscere i nuovi compagni e raggiungere gli obbiettivi che ci prefisseremo".

Rotondi: "Importante per intensità ed entusiasmo"

"La firma di Armando rappresenta la prosecuzione del progetto iniziato lo scorso anno, un atleta che seguiamo da anni, professionale e talentuoso. - ha aggiunto il dirigente della DelFes, Paolo Rotondi - Spero che possa proseguire nel suo percorso di crescita, migliorandosi con coach Andrea Crosariol. Lo scorso anno ha dato un importante apporto in termini di intensità ed entusiasmo, diventando parte del gruppo di giovani ragazzi su cui la Del Fes del futuro potrà fare affidamento".

Il comunicato ufficiale del club

"L’ASD Del Fes Avellino comunica di aver raggiunto l’accordo con Armando Verazzo, che resterà in Irpinia per la prossima stagione. Ala piccola del 2002, 196 centimetri per 84 kg, l’ultima stagione ha chiuso la regular season con una media di 7,7 punti a partita, con il 65% da 2pt e il 37% da 3pt, l’84% ai liberi, aggiungendo 5,8 rimbalzi per gara, risultando prezioso anche in postseason".