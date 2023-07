Sandro Abate, presentato l'organigramma tecnico della prossima stagione Primi movimenti di mercato: tre calcettisti ai saluti

La Sandro Abate inizia a lavorare concretamente in vista della stagione 2023/24. Non solo calciomercato, caratterizzato per ora dal rientro dal prestito di Berthod e dagli addii di Botta, Angellot e Crema, giunti al termine del rapporto contrattuale con il club irpino. I verdeazzurri, di fatto, tramite un post sui canali social hanno presentato il nuovo organigrama tecnico. Come annunciato nei giorni scorsi, a ricoprire il ruolo di consulente di mercato c'è Roberto Dalia: per il dirigente si tratta di un ritorno nel club irpino. Nessuna sorpresa per quanto riguarda il posto di direttore sportivo, affidato nuovamente a Vinicio Comella. L'organigramma prosegue con il club manager Antonio Ferraro e il medico sociale Alessio Sullo, con il supporto dei fisioterapisti e massoterapisti Criscitiello e Papa. A guidare la squadra, come già noto, è l'allenatore Piero Basile, giunto alla sua seconda stagione con la Sandro Abate. A curare la preparazione atletica dei calcettisti è Nico Perrotta, mentre il match analyst è Maurizio Preziuso. Per quanto riguarda i responsabili del materiale ci sono Luigi Pila, Davide Maglio e Delio D'Argenio. Sguardo al settore giovanile, il responsabile è Nicola Adesso.

L'organigramma