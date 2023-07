Sandro Abate, riconfermato Vitiello: "Onorato di vestire questa maglia" Le parole del portiere che difenderà i pali degli irpini anche nella prossima stagione

Altri rinnovi in casa Sandro Abate. Dopo la conferma del pivot e vice capitano Alex, è arrivata l'ufficialità anche per Raffaele Vitiello. Il portiere, come reso noto dalla società irpina tramite i canali social, difenderà i pali dei verdeazzurri anche nella stagione sportiva 2023/24. Il classe '81 ha preso parte al progetto degli irpini dalla Serie D. "Sono onorato di vestire la maglia della Sandro Abate", ha dichiarato l'estremo difensore che ha poi proseguito: "É una grande emozione, come se fosse la prima volta. Grazie per la fiducia alla famiglia Abate, ripagherò con l'impegno quotidiano". Infine, Vitiello ha concluso: "Sarò sempre pronto a dare il mio contributo per la squada".