Basket, Serie B Nazionale: la DelFes Avellino ingaggia Miha Vasl L'esterno sloveno: "Entro in un club ambizioso. Non vedo l'ora di affrontare questa sfida"

Miha Vasl è un nuovo giocatore della DelFes Avellino. Il play/guardia sloveno, classe '92, occuperà lo slot di straniero non formato all'interno del roster che disputerà il campionato di Serie B Nazionale 2023/2024. Nell'ultima stagione Vasl ha giocato con la Pallacanestro Andrea Pasca Nardò e la Fortitudo Bologna in Serie A2. "Sono molto felice di far parte nella prossima stagione di un club ambizioso come l’Avellino e non vedo l'ora di affrontare questa sfida. - ha spiegato Vasl - Prometto di dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere il miglior risultato possibile".

Nevola: "Determinato a fare bene"

"Miha è un giocatore importante capace di ricoprire più ruoli. - ha aggiunto il direttore sportivo della DelFes, Antonello Nevola - Da noi occuperà principalmente lo spot di guardia accoppiandosi bene con gli altri esterni che comporranno il roster. Ha già fatto un’esperienza di un anno in Italia ed è molto motivato e determinato a fare bene. Ciò è stato per noi decisivo in quanto non solo noi abbiamo scelto Vasl ma anche lui ha scelto noi per affermarsi sul mercato italiano".

Foto: pagina ufficiale Facebook IVPC DelFes Avellino