Basket: la DelFes Avellino piazza il colpo Nikolic Il general manager della società irpina, Nevola: "Uno dei migliori lunghi del campionato"

"Avellino cala l’asso. Aleksa Nikolic in biancoverde la prossima stagione": così la DelFes ha annunciato l'accordo con l'ala/centro di Belgrado, classe '99 (205 centimetri per 95 chilogrammi), cresciuto cestisticamente in Italia, prima a Bassano, poi a Treviso fino al trasferimento alla NPC Rieti. "Nell’estate del 2020 si trasferisce a Roseto, in Serie B, dove rimarrà un biennio, per poi rispondere alla chiamata di Cividale, nel 2022/2023, compagine di Serie A2. A stagione in corso ritorna a Roseto, dove realizza 89 punti in 7 partite di regular season (12,7 punti di media), conquistando 6,6 rimbalzi di media in 25 minuti. Nella gara contro i biancoverdei, giocata il 26 marzo scorso, ha realizzato 20 punti in 31 minuti giocati".

Crosariol: "Proveremo a farlo migliorare ancora di più"

"Sono molto contento dell’arrivo di Nikolic. - ha affermato il coach della DelFes, Andrea Crosariol - È un giocatore di gran talento, che ha già dimostrato di poter fare benissimo in serie B e dalle grandi potenzialità. Proveremo a farlo migliorare ancora di più. Ci aiuterà nel pacchetto lunghi con la sua doppia dimensione, potendolo usare in entrambi i ruoli". "Sono soddisfatto di aggiungere un giocatore di grande qualità, che non ha bisogno di presentazioni. - ha aggiunto il general manager della società irpina, Antonello Nevola - Uno dei migliori lunghi del campionato, caratterizzato da dinamicità e duttilità, che gli consentono di ricoprire sia lo spot di 4 che di 5".