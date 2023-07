Calcio a 5, Lorenzo Etzi è un nuovo giocatore della Sandro Abate Il classe '02 è reduce dall'esperienza alla 360GG Monastir

La Sandro Abate pesca tra le file della 360GG Monastir per rinforzare la sua rosa in vista del prossimo campionato. Il club verdeazzurro, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato l'arrivo del laterale Lorenzo Etzi. Il classe '02, con il club sardo, ha collezionato nove gol. Il neo giocatore irpino, inoltre, ha anche vestito la maglia della Nazionale. "Approdo in un grande club, grazie per aver creduto in me - dichiara Etzi -. Sono molto felice di giocare alla Sandro Abate e per una tifoseria molto passionale. Il Pala Del Mauro è emozionante e non vedo l'ora di iniziare il campionato".