Avellino in B Nazionale con la DelFes, in B Interregionale con la nuova Scandone La prospettiva di un "derby" a distanza: lo scenario per il basket nel capoluogo irpino

La città di Avellino in Serie B Nazionale, ma anche in Serie B Interregionale: è questa la prospettiva nel basket irpino con il titolo sportivo della Virtus Arechi Salerno legato alla denominazione della Società Sportiva Felice Scandone 1948.

La Del Fes Avellino in Serie B Nazionale

La Del Fes Avellino ha conquistato sul campo l'accesso alla Serie B Nazionale, il campionato d'elite della terza serie creato dalla Federazione Italiana Pallacanestro con la riforma decisa un anno fa. Il club presieduto da Gennaro Canonico ha ottenuto il pass per il nuovo torneo, oggi il terzo livello dei campionati nazionali, battendo il Cus Jonico Taranto nel "play-in", nella serie spareggio per evitare la retrocessione in B Interregionale. Negli ultimi giorni la Del Fes ha reso noto la conferma dello staff tecnico con Andrea Crosariol coach e ha ufficializzato i primi giocatori del roster (Verazzo, Caridà, Vasl, Nikolic, Burini e Giunta).

La Scandone con il titolo della Virtus Arechi Salerno in B Interregionale

Nel novembre scorso l'imprenditore Marco Trasente si è aggiudicato all'asta la denominazione, il logo e tutti i beni legati alla S.S. Felice Scandone Avellino 1948 e a fine febbraio ha avviato la procedura di recupero al PalaDelMauro lasciando in comodato d'uso fino al 30 giugno 2023 i quattro tabelloni luminosi, le panchine di squadra ospite e locale e il cronometro dei 24 secondi: dettaglio presentato dallo stesso Trasente, che ha accelerato nelle ultime settimane per riproporre la denominazione Scandone sui parquet acquisendo la Pallacanestro Solofra, che sarà rinominata, e chiudendo l'accordo per il titolo sportivo della Virtus Arechi Salerno valido per la Serie B Interregionale (i blaugrana giocheranno in B Nazionale dopo aver rilevato precedentemente il diritto della Real Sebastiani Rieti che parteciperà alla Serie A2 avendo acquisito il titolo della Pallacanestro Mantovana). L'operazione dovrà ricevere l'ok della Federazione Italiana Pallacanestro, ma troverà parere positivo.

La prospettiva di un "derby" a distanza

Nei fatti, quindi, ad Avellino c'è lo scenario di due club cittadini: il primo, la Del Fes, un progetto che ha visto in prima fila il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, nato dopo il fallimento della Scandone e che prenderà parte alla nuova Serie B Nazionale, e il secondo, la nuova Scandone, che dal campo ripartirà dalla nuova Serie B Interregionale, oggi quarto livello del basket italiano, grazie al sodalizio conciario e al titolo sportivo proveniente da Salerno.

E a tutto questo si aggiunge naturalmente la potenziale risposta del pubblico. Dai primi segnali social appare evidente la scelta del tifo organizzato - già dichiarata con il fallimento della Scandone nel luglio 2021 - di non seguire alcun altro progetto avendo deciso di legare la passione unicamente al percorso della società con matricola 000204. Ci sono, inoltre, tutti gli altri appassionati che hanno seguito e che seguono con costanza le vicende della Del Fes, che da un biennio rappresenta Avellino nei campionati nazionali, ma affezionati comunque alla denominazione storica. Si apre, di fatto, la prospettiva di un "derby" almeno nel 2023/2024 nonostante la differenza dei campionati.