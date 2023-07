DelFes Avellino in Serie B Nazionale: ecco formula e gironi Tutto sarà ufficiale da venerdì, giorno del consiglio federale FIP

Cresce l'attesa per il consiglio federale in programma venerdì alle 14. La Federazione Italiana Pallacanestro darà davvero il via alla stagione 2023/2024 con le iscrizioni ai campionati e i vari dettagli relativi alla programmazione con l'apertura del nuovo torneo, la Serie B Nazionale, con 36 squadre partecipanti. La Campania sarà rappresentata da 4 team: la DelFes Avellino, la Juvecaserta 2021, la Partenope Sant'Antimo e la Virtus Arechi Salerno. I blaugrana hanno acquisito il titolo della Real Sebastiani Rieti, ora in A2 con i diritti ceduti dalla Pallacanestro Mantovana.

Tre ripescaggi e la formula da ufficializzare

Nell'organico della nuova categoria d'elite ci sono 3 caselle da riempire e lasciate vuote dagli addii, nel corso dei mesi, di Eurobasket Roma, Kleb Basket Ferrara e Pallacanestro Trapani. In pole per il ripescaggio c'è la Virtus Lumezzane con l'Andrea Costa Imola subito dietro. Per il terzo e ultimo posto appare pronta l'Action Now Monopoli. Sui canali social il club pugliese non ha nascosto lo spiraglio.

Serie B Nazionale 2023/2024

Partecipanti: 34/36

Piemonte: Omegna

Lombardia: Bernareggio, Crema, Desio, Legnano, Orzinuovi

Veneto: Mestre, V. Padova, S. Vendemiano, Vicenza

Toscana: L. Livorno, P. Livorno, H. Montecatini, Montecatiniterme, Piombino

Emilia Romagna: Faenza, Fiorenzuola, V.S. Imola, Ozzano, Piacenza, Ravenna

Marche: Fabriano, Jesi

Abruzzo: Chieti, Roseto

Campania: Avellino, Caserta, V.A. Salerno, Sant'Antimo

Lazio: Cassino, NPC Rieti

Puglia: Bisceglie, Ruvo di Puglia, S. Severo

Classifica ripescaggi (3): Lumezzane, A.C. Imola, Monopoli

Girone Ovest: Omegna, Bernareggio, Crema, Desio, Legnano, Orzinuovi, Lumezzane, L. Livorno, P. Livorno, H. Montecatini, Montecatiniterme, Piombino, NPC Rieti, Cassino, Avellino, Caserta, V.A. Salerno, Sant'Antimo

Girone Est: Mestre, V. Padova, S. Vendemiano, Vicenza, Faenza, Fiorenzuola, V.S. Imola, Ozzano, Piacenza, Ravenna, A.C. Imola, Fabriano, Jesi, Chieti, Roseto, Bisceglie, Ruvo di Puglia, S. Severo