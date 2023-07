Sandro Abate, altri due colpi di mercato: si tratta di un pivot e un centrale Prende forma la rosa dei verdeazzurri

Continuano i colpi di mercato in casa Sandro Abate. Spazio ai rinnovi, con le riconferme tra i pali di Vitiello e Parisi, e il prolungamento di contratto per i calcettisti Gui, Ugherani, Alex, De Luca e Santoro. Ora, però, è il momento di puntare i riflettori anche sui nuovi arrivi. Oltre Lorenzo Etzi, reduce dall'esperienza alla 360GG Monastir, raggiungono capitan Abate e compagni anche Joselito e Gattarelli, rispettivamente dall'Olimpus Roma e dalla Todis Lido di Ostia. Dunque, si tratta di due pedine fondamentali messe a disposizione di Piero Basile in vista della prossima stagione sportiva.